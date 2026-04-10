【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は9日、ベロウソフ国防相に対し、12日の正教の復活祭に合わせてモスクワ時間の11日午後4時（日本時間同日午後10時）から32時間、ウクライナでの軍事作戦を休止するよう命じた。