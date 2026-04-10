門別もチームを支える戦力として期待されている（C）産経新聞社4月9日に行われたファーム・リーグ西地区のオリックス戦（杉本商事BS）に先発した阪神の門別啓人は7回92球を投げ、4安打5奪三振無失点。ファームでは直近2試合は先発として登板、2日の中日戦でも5回72球3安打無失点と安定したピッチングを見せている。【動画】ファームで7回無失点と快投を見せた門別の投球シーンまた、入団時から高い潜在能力が認められてきた