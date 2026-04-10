「阪神２（降雨コールド）０ヤクルト」（９日、甲子園球場）降りしきる雨の中、クールに燃えて記念の白星をつかみ取った。プロ初先発となった阪神・茨木秀俊投手（２１）が、６回５安打５奪三振無失点でプロ初勝利。抜てきに応えた９６球でチームの開幕からの４カード連続勝ち越しを導き、高卒４年目の春に鮮やかな花を咲かせてみせた。◇◇−どんな気持ちでマウンドに上がったか。「頼もしい先輩たちがいるので、