「阪神２（降雨コールド）０ヤクルト」（９日、甲子園球場）カクテル光線に照らされた雨粒が白く輝く。聖地にかけられたベールを切り裂くように、均衡を破る一撃が放たれた。ドラフト同期を援護する先制アーチ。ベンチへ戻った阪神・森下翔太外野手は、笑顔の茨木とハイタッチを交わした。「奥川投手には昨シーズンかなりやられていたので頭にも入ってましたし、うまく拾って打てたかなと思います」両軍無得点の四回だ。先