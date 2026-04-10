「ファーム・西地区、オリックス０−２阪神」（９日、杉本商事バファローズスタジアム）俺もいる。忘れるな。阪神・門別啓人投手が７回４安打無失点と好投。この日、１軍では同学年で同期入団の茨木がプロ初先発。ライバルに負けていられない左腕が、気迫のこもった投球を見せた。渾身（こんしん）の１球でねじ伏せた。２点リードの六回、２死三塁のピンチで横山を直球で三振に仕留めた。「あそこは絶対に三振を取ろうと思っ