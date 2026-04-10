「阪神２（降雨コールド）０ヤクルト」（９日、甲子園球場）主砲がお目覚めの一打だ。阪神・大山悠輔内野手が貴重な２点目を挙げ、勝利を導いた。「チームの勝ちに貢献できてよかったです」と胸をなで下ろした。四回、森下のソロ、佐藤輝の二塁打と盛り上がる中、打席を迎えた。フルカウントとなった６球目。奥川のフォークを振り抜いて左前に運び、今季初適時打をマーク。プロ初先発の茨木が力投を続けていたことも原動力と