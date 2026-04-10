日本相撲協会は９日、都内で臨時理事会を開き、弟子の幕内伯乃富士（２２）に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（３４）＝元横綱照ノ富士＝に対し、委員待遇年寄から年寄への２階級降格と、１０％減給３カ月の処分を決めた。「年寄」は再雇用者の参与を除けば最下位の役職。横綱経験者が年寄に降格するのは、２０２４年２月の前宮城野親方（元横綱白鵬）以来。伯乃富士には不適切行為を指摘した上で、八角理事長（元横綱北勝海）から厳