9日、イスラエル北部からレバノン南部へ向けて攻撃を行うイスラエル軍（AP＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】米NBCテレビは9日、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と8日に電話会談し、レバノンへの攻撃を抑制するよう要請したと報じた。イランとの停戦崩壊を回避する狙いがある。イスラエル軍は停戦合意発表後の8日、レバノンに大規模攻撃を実施。イランが反発し、停戦が不安定化していた。米イランは戦闘終結