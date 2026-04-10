巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季２勝目を懸けて、１０日のヤクルト戦（東京Ｄ）で先発のマウンドに上がる。９日はＧ球場でキャッチボールやランニングなどで調整。ヤクルトは９日の試合前の時点で１２球団最少の犠打１。「（普段は）ランナー一塁でバッターがピッチャーだったら『アウト１つもらえる』という気持ちはある。（投手に）打たれたらしんどくなるけれど、そこは仕方ないと思って」と、