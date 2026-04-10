東京電力・柏崎刈羽原発から半径5km～30km圏内のUPZに位置する市や町は原子力防災対策の強化などを国に対し要望するための協議会を発足させると発表しました。 長岡市や小千谷市・見附市など7つの市や町で構成し、国の交付金制度の見直しなども求めていくことにしていて、4月14日に各首長が集まり、初めての会合を開きます。