新潟市は能登半島地震からの復旧を協議する会議を今年度初めて開きました。街区単位の液状化対策について、中原市長は現時点で事業に前向きでない自治会に対しても対応を続ける考えを示しました。 【新潟市中原八一 市長】 「新年度の最重要課題は、能登半島地震からの復旧復興です」 4月9日に開かれた今年度初めての『復旧・復興推進本部会議』。 会議では、これまでに公道の約6割で復旧工事を発注したことを共有。今年度中