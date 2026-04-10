新潟市で桜が満開となる中、この時期を複雑な思いで迎えている人たちがいます。49年前の4月、桜の木の前に立つのは拉致被害者・横田めぐみさん。4月9日、この場所にめぐみさんの同級生などが集まり、一日も早い帰国を願いました。 1977年11月、北朝鮮によって拉致された横田めぐみさん。 その7カ月前、父・滋さんが新潟市の寄居中学校で咲き誇る桜の前で入学したばかりのめぐみさんを撮ったこの写真は、その後、公開捜査などに