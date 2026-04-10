1週間後に営業運転再開を控える柏崎刈羽原発。これまでに機器の不具合などで2度延期されていますが、東京電力は現状で「問題はない」として、予定通り営業運転を再開する方針です。 【柏崎刈羽原発菊川浩 ユニット所長】 「6号機の運転状況につきましては、4月16日に総合負荷性能検査を予定している。現時点で特段、問題になるような状況は確認できていない」 柏崎刈羽原発6号機の営業運転再開を1週間後に控えた4月9日、会見