4月10日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市中央区坪井（スピード違反）県道・・・熊本市東区秋津（携帯電話・シートベルト）県道・・・南小国町赤馬場（スピード違反） ＜午後＞国道266・・・天草市河浦町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩