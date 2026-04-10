【モデルプレス＝2026/04/10】BMSG TRAINEEのAOIとHALの連載企画「アオハルDays！！」が、4月11日よりファッション誌「nicola」（新潮社）の公式WEB「ニコラネット」にてスタートする。【写真】BMSG TRAINEE注目株のコンビ、“青春”を詰めこんだスペシャルショット◆AOI＆HAL、連載企画スタート2025年ニコラ11月号の「ネクストバズボーイズ」で話題を呼んだ、BMSGトレーニーのAOI＆HAL。BMSG主催のオーディション番組『THE LAST P