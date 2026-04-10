【モデルプレス＝2026/04/10】岡田准一が主演を務める映画「SUKIYAKI 上を向いて歩こう」（12月25日公開）より、第4弾キャストが解禁。女優の上白石萌音の出演が決定した。【写真】28歳朝ドラヒロイン、タップダンサーを夢見る日系アメリカ人熱演◆上白石萌音、タップダンス本格初挑戦本作のオリジナルキャラクターであり、中村八大が渡米先で出会う重要な人物・アリスを演じるのは、ドラマ・映画・舞台と多方面で輝きを放つ上白石