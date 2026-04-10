【経済指標】 ＊米PCE価格指数（2月）23:00 結果0.4％ 予想0.4％前回0.3％（前月比） 結果2.8％ 予想2.8％前回2.8％（前年比） 結果0.4％ 予想0.4％前回0.4％（コア・前月比） 結果3.0％ 予想3.0％前回3.1％（コア・前年比） ＊個人所得（2月）23:00 結果-0.1％ 予想0.3％前回0.4％（前月比） ＊個人支出（2月）23:00 結果0.5％ 予想0.6％前回0.3％（0.4％か