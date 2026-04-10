巨人の中山礼都外野手（２３）が９日、ツバメ撃ちに意欲を示した。１０日から東京Ｄで３連戦のヤクルトとは昨季打率４割４厘、４本塁打と相性抜群。「打っているイメージ？それはあります。でも意識はせず相手に向かっていくだけです」と闘志を燃やした。得意のヤクルト戦から仕切り直す。マツダの室内練習場で快音を響かせた中山は「状態としてはいいと思います」とうなずいた。１０日に先発予定の吉村も昨季７打数３安打で