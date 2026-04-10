12日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、長野県諏訪市に暮らす夫婦。日本とロシアに引き裂かれた恋、10年越しの再会、そして「見返してやる」の執念で世界一にまで上りつめた妻――まるでドラマのようなラブストーリーが明かされる。妻は世界大会で優勝した“世界一美しい妻”。一方の夫も、ロシアの国立バレエ団に所属していた元プロバレエダンサーという、ただものではない2人だ。 ©