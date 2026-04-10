「阪神２（降雨コールド）０ヤクルト」（９日、甲子園球場）阪神勝利の立役者に温かく、穏やかなまなざしを向けた。藤川球児監督は茨木秀俊投手について「本当に期待に応えてくれて。これほどうれしいことは、ないかもしれませんね」と至福の喜びをかみしめた。右腕は六回に２死満塁のピンチを迎えたが、続投させた。「マウンドのぬかるみとか、その辺りもありますので。日本で（経験を）培ってきた投手ですから、ああいうマ