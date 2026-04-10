■マスターズ2026 1日目（日本時間9〜10日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）【写真を見る】松山英樹、初日はイーブンパー「しっかり伸ばして上位で戦えるように」初出場の片岡尚之は12オーバー【マスターズ】米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」が開幕。2021年以来となる5年ぶり2度目の優勝を目指す松山英樹（34、LEXUS）は初日、2バーディー、2ボギーのトータル「72」のイーブンパー