「阪神２（降雨コールド）０ヤクルト」（９日、甲子園球場）この男は走力も高いということを忘れてはいけない。阪神・佐藤輝明内野手が今季初盗塁に加え、積極的に次の塁を狙っての二塁打。「まあチャンスがあったんでね、走って良かったです」。サラリと振り返ったが、雨中の機動力が相手のペースを乱した。まずは二回無死から失策で出塁すると、１死になったところで木浪の初球に二盗を敢行。抜群のスタートで悠々と二盗に