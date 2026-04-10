開催：2026.4.10 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 0 - 1 [アスレチックス] MLBの試合が10日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとアスレチックスが対戦した。 ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するアスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングスで試合は開始した。 7回表、6番 タイラー・ソダーストロム 2球目を打ってライ