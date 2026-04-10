北中米ワールドカップに出場する48か国が出揃い、各国のメディアはシミュレーションや予測をこぞって行なっている。そんななか、韓国のメディア『Xports News』は４月８日、「韓国敗退、日本進出。なんと！ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表、グループAで２位通過、韓国は32強で衝撃の敗退、日本がベスト８進出だと？」と題した記事を掲載。英国のビッグデータ企業『Quantum』が発表した北中米ワールドカップの結果予想を紹介