中国メディアの21世紀経済報道は9日付記事で、韓国のエネルギー危機について取り上げた。記事はまず、「中東紛争が長引くにつれ、韓国のエネルギー危機は深刻化している」とし、李在明（イ・ジェミョン）大統領がエネルギー供給問題について、思った以上に状況は良くなく、眠れないほど深刻な状況だと述べたことや、韓国の与党と政府が6日、サウジアラビアやオマーン、アルジェリアなどの産油国に特使を派遣し、原油の確保を急ぐ方