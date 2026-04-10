◇東都大学野球第1週最終日東洋大16―9立正大（2026年4月9日神宮）3回戦2試合が行われ、東洋大は16―9で立正大に打ち勝ち、勝ち点を挙げた。東洋大は13安打16得点で打ち勝った。5番・山内は6回に右越え2ランを放つなど4安打5打点と大活躍し「コンパクトに振ることを心がけた」と胸を張った。二塁打が出ればサイクル安打達成となる8回の第5打席では中前にはじき返し「サイクルはどうでもよかった。その前の回に5点取ら