2028年のNHK大河ドラマが9日に発表され、山崎賢人（31）が主演する「ジョン万」に決まった。日本人として初めて米国大陸に渡ったジョン万次郎こと中濱万次郎の生涯を描く作品。高知県土佐清水市にある「ジョン万次郎資料館」の名誉館長を2013年から務めているビビる大木（51）も大喜びしている。大木はスポニチ本紙などの取材に万次郎の魅力を「置かれた場所で花を咲かせる“しなやかさ”」と力説した。「やっぱりね、万次郎の