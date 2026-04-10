J2新潟がデンカビッグスワンスタジアムで行う5月3日の讃岐戦と同6日の徳島戦で、今月29日に公開される映画「SAKAMOTODAYS」（配給・東宝）とタイアップすることが9日、分かった。映画は福田雄一監督がメガホンを取り、SnowManの目黒蓮演じる主人公の殺し屋「坂本太郎」が引退、結婚し、家族との平和な日常を守るため、刺客と戦うストーリー。クラブは映画告知ポスターと同じデザインで、小野ら複数選手を起用して「NIIGATA