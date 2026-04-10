高校授業料の無償化で私立高の人気が高まり、「公立離れ」が懸念されている。公立高は学科の再編などで特色ある教育に取り組み、存在意義を高めねばならない。高校の授業料を公立、私立を問わず、国が年最大４５万７２００円負担する制度が４月からスタートした。全国に２９０万人いる高校生のうち、１９０万人は公立、１００万人は私立に通っている。私立の場合は、施設整備費なども含めて公立の２倍ほどの費用がかかる。し