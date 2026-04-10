長引く物価高が家計を苦しめている。現在の社会保障制度では、とりわけ、子育て世帯を中心とする中低所得者層の負担が重くなっている。恒久的な改革による支援で、暮らしの安心を守っていきたい。政府の社会保障国民会議は、給付付き税額控除の具体策について本格的な議論に入った。夏前の中間取りまとめを目指している。給付付き税額控除は、「所得税控除」という減税と「現金給付」を組み合わせた制度だ。所得が高い人に