東京六大学野球連盟は9日、都内で理事会を開き、プロ野球で今季から採用された従来より一辺が3インチ（約7.6センチ）大きな「統一ベース」を11日に開幕する春季リーグ戦から取り入れると発表した。内藤雅之理事長は「安全面というのが大事」と説明し、メジャーとも同仕様になる。また、天候不良などのコールドゲームは従来の7回から5回で成立するように変更。ビデオ検証の際、映像をバックスクリーンに流すことも決めた。