元日本テレビアナウンサーの多昌博志（たしょう・ひろし）さんが７日、多発肝腫瘍で死去した。６３歳だった。告別式は近親者で行う。喪主は妻、昌代さん。１９８５年に日本テレビに入社。プロ野球の中継をはじめ、スポーツ実況を多く担当した。２０２５年からアナウンサー志望者らを養成する日テレ学院の学院長を務めていた。