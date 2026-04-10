俳優の山崎賢人（31）が2028年のNHK大河ドラマに主演することが9日、発表された。タイトルは「ジョン万」。日本人として米国大陸に初上陸したジョン万次郎こと中濱万次郎の生涯をかけた大冒険を描く。山崎は大河初出演で主役の座を射止めた。都内の同局で行われた会見で「緊張や怖さもあるが、この船に乗って航海してみたいワクワクが強い」と目を輝かせた。万次郎は1827年、土佐（現在の高知県）で貧しい漁師の家に誕生。14歳