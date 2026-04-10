阪神２−０ヤクルト（セ・リーグ＝９日）――阪神が開幕から４カード連続の勝ち越し。四回、森下のソロと大山の適時打で先制し、茨木がプロ初先発で初勝利。ヤクルトは再三の出塁を生かせなかった。構え工夫、４試合連続ヒット開幕からの忸怩（じくじ）たる思いを、白球にぶつけた。阪神の５番大山が四回、今季初の適時打。前日まで得点圏に走者を置いた場面で１１打数無安打に終わっていたが、ようやく仕事を果たした。先頭