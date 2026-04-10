大正製薬の「わんビオフェルミンS」大正製薬は2024年12月に「わんビオフェルミンS」、2025年3月に「にゃんビオフェルミンS」を発売した。愛犬や愛猫のおなかの調子を整えるサプリメントだ。「家族全員が愛用する傾向にある整腸剤のビオフェルミンは最近『腸活』の面でも注目されています。ペットを家族の一員として扱う人が増える中、それに対応した商品を出したいと思いました」。商品開発を担当した大正製薬の鈴木祐子（すずき