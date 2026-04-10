阪神は９日のヤクルト戦（甲子園）に２―０で７回雨天コールド勝ち。首位攻防カードで２勝１敗と勝負強さを見せつけ、開幕から４カード連続勝ち越しを決めた。主役は高卒４年目右腕・茨木秀俊投手（２１）だ。プロ初先発ながら６回９６球を投げて５安打無失点の粘投。待望のプロ初勝利をつかんだ。「本当にうれしい気持ちが１番大きいです。頼もしい先輩方がいるので楽しんで投げようと思っていました」と笑顔をはじけさせた。