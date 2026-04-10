◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ヤクルト＝７回裏降雨コールド＝（９日・甲子園）湯浅との出会いが茨木のプロ野球人生を大きく変えた。「お兄ちゃんのような存在」という５歳上の先輩。入団当初から、２軍施設でトレーニング方法やフォームについての質問を何度も投げかけた。２年前からは合同で自主トレを行い、湯浅の通う施設「ｆｏｒｍｂａｓｅＪａｐａｎ」にも足を運んだ。練習に取り組む姿は年々迫力を増した。投球