巨人は９日、予定していた広島戦（マツダ）が今季初めて雨天中止になった。阿部慎之助監督（４７）や選手たちは午後６時の開始に向けて室内練習場で練習。キャベッジが今季初めて５番に入り、今季チーム７人目の５番打者となる新打順は幻となった。１０日からのヤクルト戦（東京Ｄ）に向けて仕切り直し。恵みの雨となった中で、開幕から逆転勝ち４度で６勝５敗のチームの現状を片岡優帆キャップが「見た」。室内練習場での試合