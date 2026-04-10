◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ヤクルト＝７回裏降雨コールド＝（９日・甲子園）甲子園の茨木コールが鳴りやまない。高卒４年目。阪神・茨木秀俊投手（２１）がプロ初先発で、待望のプロ初勝利をつかんだ。２―０で迎えた６回２死満塁。雨が降りしきるなか、チェンジアップを４球続け、代打・宮本を空振り三振に仕留めた。顔色一つ変えることなく６回５安打無失点でマウンドを降り「ファンの方の声援もすごくて、自信になる」