今日10日(金)午前3時、トラック諸島近海で、台風4号「シンラコウ」が発生しました。台風4号「シンラコウ」発生今日10日(金)午前3時、トラック諸島近海で台風4号「シンラコウ」が発生しました。中心気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風4号は今後北西に進み、来週後半には日本の南の海上へと進む可能性があります。最新の気象情報を確認するようにしてください。台風の名前「シンラコ