◆パ・リーグソフトバンク２―０西武（５日・みずほＰａｙＰａｙドーム）盤石のリレーで、今季初の完封勝利を収めた。ソフトバンクは、先発の大津が７回無失点。安打は初回先頭の桑原に許した左前打のみに抑え、８回は松本裕、９回は杉山と勝ちパターンでつないで３試合ぶりの白星をつかんだ。「スミ１安打」で今季初白星を挙げた右腕は「連敗中だったので、なんとしても止めようという気で投げました」と声を弾ませた。金言