元日本テレビアナウンサーの多昌博志（たしょう・ひろし）さんが、７日に多発肝腫瘍のため、神奈川県内の病院で死去したことが９日、スポーツ報知の取材で分かった。６３歳だった。葬儀は近日中に近親者のみで執り行われる。巨人・原辰徳オーナー付特別顧問はこの日、本紙に追悼コメントを寄せた。「突然の訃報を耳にした時、言葉を失いました。とにかく勉強家のアナウンサーでした。チーム状況を含めて巨人の選手のことも、相