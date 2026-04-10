元日本テレビアナウンサーの多昌博志（たしょう・ひろし）さんが、７日に多発肝腫瘍のため、神奈川県内の病院で死去したことが９日、スポーツ報知の取材で分かった。６３歳だった。葬儀は近日中に近親者のみで執り行われる。スポーツ報知評論家の掛布雅之氏はこの日、本紙に追悼のコメントを寄せた。「解説者としての勉強をさせてくれたアナウンサーでした。データなどの予習をしっかりしながらも、それに頼りすぎず、現場で起