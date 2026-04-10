◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ヤクルト＝７回裏降雨コールド＝（９日・甲子園）阪神・藤川球児監督は、大山悠輔内野手に変わらぬ信頼を寄せた。１点リードの４回無死二塁で放った左前適時打が今季得点圏１５打席目で初安打。本来の勝負強さが影を潜める状況だったが、「まあ話題の一つなんでしょうね。打った、打たなかったっていうところは」とほほ笑み、「去年も同じようなことがありましたから、すぐ消えます。そういう