◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―０ヤクルト（９日・甲子園）阪神・掛布雅之ＯＢ会長（スポーツ報知評論家）が４回に先制４号ソロを放った阪神・森下翔太の打撃を絶賛した。森下は本塁打でリーグ単独トップに立ち、打点もトップタイになった。森下の先制４号ソロは今シーズンの心技体の進化を感じさせた。体がひと回り大きくなりパワーアップしたが、技術も、読みも大きく成長している。カウント２―２から奥川のスライダーを