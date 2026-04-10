◆パ・リーグソフトバンク２―０西武（９日・みずほペイペイ）一気の加速はならなかった。西武は８日の試合で今季初のカード勝ち越しを決めた勢いのまま臨んだが、打線が振るわず開幕１２試合目で早くも３度目の完封負け。今季初の３連勝、５年ぶりの同一球場でのソフトバンク戦３連勝を逃し、西口監督も「完敗です」と２度繰り返してがっくりと肩を落とした。相手先発・大津にほんろうされた。初回先頭の桑原が左前安打を放