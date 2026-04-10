箱根駅伝初出場を目指す明学大の新監督に就任した中村匠吾氏（３３）がスポーツ報知の取材に応じ、新チームの印象や指導方針などについて語った。同校は「ＲｏａｄｔｏＨＡＫＯＮＥ２０３０」を掲げ、２０３０年秋までの箱根駅伝予選会突破、３１年までの本戦出場を目指して奮闘中。名門・駒大で箱根路を走り、２１年東京五輪マラソン代表でもある新米監督は、現役時代に学んだ全てを生かし、チームを大きく飛躍させる。×