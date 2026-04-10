中日の井上一樹監督（５４）が９日、ナゴヤ球場を訪れ、岡林や上林らリハビリ組の状態を確認した。３日のヤクルト戦（神宮）で右太もも裏の肉離れを発症した岡林は、想定よりも早く復帰できる可能性が浮上した。都内の病院で受診した後、名古屋で再検査したところ、当初の報告よりも軽症だった。本人とも話をした指揮官は「早く（戻ってきて）ほしい選手。（復帰まで）２か月は無理だと思ってたけど、ちょっと早められるかな」