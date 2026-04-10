◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は２バーディー、６ボギー、４ダブルボギーの１２オーバー８４でホールアウト。ほろ苦いマスターズデビューとなった。「やっぱり難しさはあったなと思う。緊張はそこまでしなかったし、メジャーだからとかはなかった。よく分からないです」と言葉を絞り出し