日本マクドナルドはきょう10日より、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を期間限定で販売する。【画像】かわいい！マイメロディやポチャッコのおもちゃも登場ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」は、サンリオのキャラクターたちとコラボレーションし、それぞれのキャラクターが好きなことや得意なこと、夢にフィーチャーしたおもちゃ。サンリオキャラクターズの世界観を楽しみながら、日常の幅広いシ